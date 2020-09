FC Barcelone - Mercato : cet indice qui prouve que Messi va rester

Quand on est supporter du FC Barcelone et/ou de Lionel Messi, on est à l'affût de la moindre information assurant que l'Argentin va rester en Catalogne. Et force est de constater qu'elles se font rares ces derniers temps. Mais en attendant de savoir ce va donner la réunion prévue entre le président du FCB, Josep Maria Bartomeu, et le père de La Pulga, Frenkie De Jong a quelque peu rassuré les fans culés.

Actuellement avec la sélection hollandaise, le milieu de terrain a été interrogé par la chaîne Fox Sports sur le sujet qui passionne le monde entier. Et il a fait cette mini-révélation : "Oui, Messi continue de faire partie du groupe WhatsApp qui réunit tous les joueurs. J'espère Leo continuera mais cela ne dépend pas de moi".

Demain, une journée décisive

C'est demain que Jorge Messi et Josep Maria Bartomeu se réuniront pour évoquer l'avenir du prodige. Le père du prodige veut négocier un départ à l'amiable, c'est-à-dire via une indemnité de transfert revue à la baisse (elle est fixée à 700 M€) ; le président du FCB entend proposer une prolongation de contrat moyennant une augmentation de salaire. L'issue de cette réunion dira si le fait que Lionel Messi soit toujours présent sur le groupe WhatsApp des Blaugranas est une bonne nouvelle…