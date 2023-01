FC Barcelone - Mercato : coup de clim pour Amrabat !

Se dirige-t-on vers un bras de fer ? Désireux de recruter Sofyan Amrabat pour les six prochains mois, le FC Barcelone ne trouve toujours pas d’accord avec la Fiorentina malgré la volonté du joueur marocain de venir en Catalogne.

Selon Matteo Moretto, Amrabat ne s’est pas présenté à l’entraînement de la Viola, gêné par ce dossier car dans l’impossibilité de se retourner pour lui trouver un remplaçant d’ici à la clôture du mercato hivernal.

De son côté, Fabrizio Romano assure que l’option d’achat de 40 millions d’euros proposée par le FC Barcelone a été rejetée par la Fiorentina. Les discussions ne sont toutefois pas encore totalement rompues.

Barcelona opening proposal for Sofyan Amrabat was loan deal, buy option not mandatory for €40m total package — it has been rejected by Fiorentina. 🚨🇲🇦 #DeadlineDay



The loan fee was close to €3/4m but Fiorentina have turned down the bid. pic.twitter.com/wdGknoirtF