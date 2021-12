FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre pour Cavani !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Alors que l'ailier droit de Manchester City, Ferran Torres, devrait être la première recrue du FC Barcelone lors du mercato hivernal, le Barça serait également intéressé par l'attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, pour renforcer son attaque.

Selon les informations du quotidien catalan Sport, les discussions seraient en bonne voie autour d'un contrat d'un an et demi mais les Blaugrana hésiteraient à enrôler l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et se demanderaient si ce ne serait pas plus judicieux d'attendre l'été prochain pour faire venir un nouveau buteur.

#FCB 🔵🔴



🧐 El club brasileño está dispuesto a igualar su sueldo en el United



🤔 El uruguayo quiere que el club blaugrana se defina yahttps://t.co/xuIso28b1u — Diario SPORT (@sport) December 26, 2021