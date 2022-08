FC Barcelone – Mercato : coup de tonnerre concernant le départ d'Aubameyang !

Si Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) semblait se diriger vers un départ du FC Barcelone et libérer les liquidités pour accueillir les deux latéraux souhaités par Xavi, le départ du Gabonais vers Chelsea n'est plus aussi certain qu'on pouvait le penser.

En effet, le violent cambriolage dont a été victime « PEA » et sa famille dans la nuit de dimanche à lundi a des conséquences beaucoup plus graves qu'un simple traumatisme. L'ancien joueur de l'ASSE souffre en effet d'une fracture de la mâchoire suite aux coups assenés par ses assaillants... Et il n'est pas sûr de pouvoir satisfaire la visite médicale préalable à la signature de son contrat chez les Blues.

D'après Sport et The Athletic, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait se retrouver sur le flanc pour quatre à cinq semaines suite à cette blessure. Une absence prolongée qui fait désormais hésiter le board de Chelsea, en quête d'un renfort disponible immédiatement, et ce même si Thomas Tuchel est plus que chaud à l'idée de recruter l'ancien buteur d'Arsenal. Les discussions ne sont d'ailleurs pas terminées comme le rapporte à l'instant Fabrizio Romano qui annonce que les Blues ont formulé une nouvelle proposition avec la présence de Marcos Alonso, priorité du Barça à gauche de la défense, pour baisser le tarif réclamé.

New meeting ongoing now between Barcelona and Chelsea for Pierre Aubameyang deal. It’s not over as all the parties are trying to find final solution. 🚨🔵 #CFC



Again, no issues on player side as he agreed personal terms with Chelsea. It’s about deal structure. Still on. pic.twitter.com/4e5OAmv9NM