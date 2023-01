FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre pour Gavi, grosse crainte pour l'avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ces derniers jours, quand il était question de Gavi en Espagne, c'était plutôt pour pointer du doigt son excès d'engagement qui vaut au jeune milieu de 18 ans une réputation de brute sur le terrain. Interrogé hier sur le sujet, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, s'est étonné de cette image, rappelant que son joueur subit davantage de fautes qu'il n'en commet et qu'il est autant adoré quand il porte le maillot de la sélection espagnole que détesté quand il revêt celui du Barça. Mais ça, c'était hier...

Ce mercredi, on apprend que la Liga a refusé d'homologuer la prolongation de contrat de Gavi, signée en début d'année. La raison : les difficultés économiques du club sont loin d'être résolues et sa masse salariale est toujours beaucoup trop élevée, malgré les départs de Gerard Piqué et Memphis Depay. En conséquence, les Blaugrana ne pourront pas recruter d'ici la fin de ce mercato hivernal. Et il est probable qu'ils seront limités dans leurs mouvements cet été, même si certains sénateurs comme Sergio Busquets devraient changer d'air. On comprend mieux, en tout cas, pourquoi le club n'a pas proposé de prolongation à sa sentinelle malgré la volonté de Xavi.