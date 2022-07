FC Barcelone - Mercato : coup dur pour le Barça dans le dossier Koulibaly

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’agent de Kalidou Koulibaly est actuellement à Londres pour négocier un transfert. Par l’intermédiaire de Fabrizio Romano, on apprend que ce dernier discute avec Chelsea dont les intérêts risquent de venir grandement perturber le mercato du FC Barcelone.

En effet Romano a dévoilé quelques pistes de Chelsea pour remplacer Antonio Rüdiger. On y retrouve les deux centraux ciblés par le Barça : Jules Kounde et Kalidou Koulibaly. En plus d’avoir devancé les Blaugranas sur Raphinha, les Blues s’attaquent aux défenseurs désirés par Xavi.

Le Barça se fait encore trop attendre

Bien qu’il soit le plan B derrière Kounde, Xavi peut s’inquiéter que Kalidou Koulibaly lui passe sous le nez. Aucun levier financier n’a été activé et la somme demandée par Séville pour l’international français dépasse les 65 millions d’euros et n’offre ainsi au Barça aucune garantie au Barça de pouvoir le recruter.

Le temps presse pour les Blaugranas qui voient les joueurs qu’ils ciblent, se lasser un par un de l’attente et aller chercher vers d’autres clubs.

Pour résumer Koulibaly discute avec Chelsea. Lassé d'attendre le FC Barcelone qui traîne et le désigne comme plan B derrière Kounde, Koulibaly cherche ailleurs. Après avoir doublé le Barça sur Raphinha Chelsea pourrait remettre le couvert avec un défenseur. Les Blues s'intéressent aussi à Kounde.

Yann Noailles

Rédacteur

