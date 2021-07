FC Barcelone - Mercato : coup dur pour Messi, un dernier espoir pour le PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Lionel Messi est enfin rentré à Barcelone. Rentré en Catalogne ce matin, l'ttaquant argentin n’a toujours pas prolongé et serait attendu le lundi 2 août pour effectuer des tests PCR au centre d’entraînement. Sans y avoir encore re-signé, donc. Les deux parties auraient un accord tacite en ce sens. Sauf que LaLiga n’entend pas simplifier les choses aussi facilement.

Même si « La Pulga » venait à signer son nouveau contrat durant la première semaine du mois qui arrive, son délai d’inscription au registre du prochain championnat pourrait être trop court. Lobo Carrasco assure donc que la conséquence de ce retard, logique, pourrait être que Messi ne puisse pas démarrer la Liga lors de la première journée pour le choc du 15 août entre le Barça et la Real Sociedad au Camp Nou (20h).

« Messi restera à 100% sûr au FC Barcelone la saison prochaine mais il est possible qu’il ne puisse pas démarrer la Liga dans les temps impartis, a assuré le journaliste Lobo Carrasco. Je ne peux pas en dire ni même donner un pourcentage de chances que cela arrive plus. Mais, oui, c’est une possibilité. » Depuis la France, on jurerait que ce contretemps pourrait être un facteur suffisant pour que le PSG se jette dans la brèche...

🔵🔴 "MESSI SE QUEDA al 100% en el Barça"



💥"Pero es posible que NO EMPIECE LALIGA"



‼¡Ojo a la información del @lobo_carrasco

en #ChiringuitoMessi! pic.twitter.com/FhALhzbwyb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 27, 2021