FC Barcelone Mercato : coup de théâtre dans les dossiers Cancelo et Félix !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'été s'annonce compliqué pour deux éléments du FC Barcelone : Joao Felix et Joao Cancelo. Pour une raison simple : ils ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Reste que le quotidien catalan, Sport, donne de précieuses informations à leur sujet.

Pour le latéral, qui appartient à Manchester City, le Barça aimerait racheter le contrat du joueur au club anglais qui court jusqu'en 2027. Et serait disposé à mettre entre 15 et 20 millions d'euros pour y parvenir. Suffisant ? Pas certain. Pour Joao Felix, qui lui appartient à l'Atletico Madrid, le président Laporta sait qu'il n'a pas les moyens de répondre à la demande du club madrilène pour un transfert : près de 80 millions d'euros.

Voilà pourquoi les dirigeants du Barça travailleraient déjà à un prêt d'une année supplémentaire afin de conserver le joueur. Seule certitude, si l'Atletico trouve un club acquéreur, au prix demandé, Joao Felix ne retrouvera pas la Catalogne la saison prochaine.

Podcast Men's Up Life