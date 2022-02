FC Barcelone - Mercato : Coutinho flambe en Premier League, le Barça se frotte les mains

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Prêté à Aston Villa en janvier afin qu'il relance une carrière au point mort au FC Barcelone, Philippe Coutinho (29 ans) est en train de réussir son come-back en Premier League. Si le Brésilien n'est pas encore redevenu le joueur merveilleux qui faisait rêver tout Liverpool, ce dernier a remis la marche avant (2 buts, 2 passes décisives avec les Villans + 1 but en sélection).

L'espoir d'une vente de Coutinho renaît

Du côté du Barça, on voit le réveil de Coutinho comme une vraie chance. Non pas pour récupérer un joueur en pleine confiance en vue de la saison prochaine mais bel et bien pour réussir une belle vente à l'été 2022.

En effet, d'après Marca, la direction du FC Barcelone espérait que Philippe Coutinho parvienne à se relancer sur ces six mois dans l'optique de le céder définitivement à l'été 2022, un an avant la fin de son contrat. Chez les Blaugranas, on a renoncé à récupérer les 145 M€ investis par l'administration Bartomeu mais on ne désespère pas de récupérer quelques dizaines de millions quand même...