FC Barcelone – Mercato : Coutinho, Morata, Laporte... ça part dans tous les sens au Barça !

Désireux de contenter Xavi en lui offrant de gros renforts, Joan Laporta a déjà dépensé 55 M€ pour rapatrier Ferran Torres au FC Barcelone et le président des Blaugranas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin au cœur d'un hiver qu'on annonce très animé en Catalogne.

Conscient qu'il faudra quelques départs pour rentrer dans les clous du cadre salarial imposé par la Liga, le Barça ne désespère pas de se séparer de quelques indésirables comme Samuel Umtiti ou encore Philippe Coutinho. Concernant l'international brésilien, une porte de sortie s'est fermée selon Sport puisque Palmeiras, un temps intéressé par l'ancien joueur de Liverpool, a finalement pris la décision de prendre un vrai buteur plutôt que Coutinho.

Si le plan d'exfiltration coince un peu, que celui des renouvellements de contrat (Sergio Roberto, Ousmane Dembélé) tardent à se formaliser, cela n'empêche pas Barcelone de regarder à d'autres recrues clinquantes. Selon Mundo Deportivo, la défense pourrait être renforcée par l'international espagnol Aymeric Laporte (Manchester City). L'ancien Bleu plait toujours autant dans le cadre d'un double départ en défense centrale (Umtiti + Lenglet?).

Devant, cela s'active aussi pour remplacer Sergio Agüero, parti à la retraite prématurément à cause d'une insuffisance cardiaque. Selon le journaliste Nicolo Schira, les discussions se sont bel et bien intensifiées pour Alvaro Morata (prêté par l'Atlético Madrid à la Juventus de Turin). Formé au Real Madrid, l'Espagnol souhaite rejoindre Barcelone et est déjà tombé d'accord sur son contrat. Le Barça est en double négociations avec la Vieille dame et les Colchoneros pour trouver une formule gagnante...

