FC Barcelone Mercato : De Jong dégoupille contre les rumeurs de départ

Scène assez surréaliste, ce mardi à Naples, lors de la conférence de presse de Frenkie De Jong et Xavi. Le milieu néerlandais est arrivé avant son entraîneur et, à la première question, il s'est emporté contre les fake news le concernant : "Ces derniers temps, j’ai été irrité et en colère contre ce que dit la presse. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies… N'avez-vous pas honte de ce que vous publiez ? Ce que vous dites que je gagne est très loin de la réalité. On a inventé des chiffres qui ne sont pas vrais. Je suis très heureux au Barça et j'espère continuer à jouer ici pendant de nombreuses années. Vous écrivez beaucoup dans Mundo Deportivo et vous inventez beaucoup... Pourquoi faites-vous cela ?!".

Pas question de partir

Le quotidien catalan avait assuré que le milieu néerlandais était poussé vers la sortie par le Barça en raison d'un salaire de 40 M€. Or, le club va devoir sérieusement baisser sa masse salariale la saison prochaine pour répondre aux critères du fairplay financier espagnol. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas inscrire ses recrues en Liga. Avec cette sortie, Frenkie De Jong prouve une fois encore son attachement au "club de ses rêves", dont il est pourtant annoncé partant tous les étés depuis son arrivée en 2019...

💣🚨 Frenkie de Jong s’en prend à Mundo Deportivo :



« Vous écrivez beaucoup dans Mundo Deportivo et vous inventez beaucoup... Pourquoi faites-vous cela ?! »



