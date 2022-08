FC Barcelone - Mercato : De Jong fait obstacle à un deal avantageux pour les Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Drôle d'été que vit Frenkie De Jong. Le milieu néerlandais s'accroche à son rêve de jouer au FC Barcelone alors que tout le monde essaye de l'en détourner, même son agent ! D'après Sport, l'ancien de l'Ajax se serait déjà frictionné à plusieurs reprises avec son représentant, Ali Dursun, qui le presse de répondre positivement à l'offre de Chelsea et de quitter un Barça lui demandant de revoir à la baisse son salaire.

Cette situation est d'autant plus dure à vivre que le FCB aimerait également que De Jong s'en aille, surtout que l'offre de Chelsea (70 M€ plus Marcos Alonso) lui convient parfaitement. Pour le moment, le joueur de 25 ans ne cède pas à la pression. Mais difficile de dire combien de temps cela va durer. Et surtout quelles seront les séquelles que cette histoire laissera chez lui...