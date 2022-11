Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Joan Laporta doit avoir les oreilles qui sifflent. Après avoir été poussé vers la sortie au cours du dernier mercato estival, Frenkie De Jong (25 ans) n’a pas hésité à enfin régler ses comptes avec ses dirigeants.

« J’en veux à ses gens-là, a-t-il assuré dans une interview accordée à The European Lad. Je n’ai rien à voir avec eux, si ce n’est qu’ils dirigent le Barça. Je ne met pas Xavi dans le lot parce que je n’ai pas l’impression qu’il soit contre moi. Je crois même que ça a été difficile pour lui de parler de tout cela. »

Au sujet de son avenir au mercato hivernal, De Jong est très clair : il veut rester en Catalogne encore longtemps ! « Je suis très heureux à Barcelone, a-t-il ajouté. Quand je joue, c’est génial et le train de vie est parfait ici. Je me vois au Barça, encore huit ou dix ans de plus ! »