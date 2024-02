FC Barcelone Mercato : De Jong va encore snober le PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Toujours confronté à d'énormes problèmes financiers, le FC Barcelone explore toutes les possibilités pour sortir de la crise le plus rapidement possible. L'idée de vendre ses meilleurs joueurs, dont Frenkie De Jong, a été repoussée. Une autre, explorée celle-là, consiste à proposer des prolongations assorties de réductions salariales, l'ancienne direction ayant fait n'importe quoi à ce niveau. C'est ce que l'équipe de Joan Laporta a fait avec De Jong. Sous contrat jusqu'en 2026, le Néerlandais s'est vu proposer d'allonger son contrat, à la condition de baisser ses émoluments. Il n'a pas encore répondu.

Il ne veut pas quitter le FC Barcelone

Et ce silence a fait dire à certains médias que De Jong demanderait à partir en juin. Le PSG, qui avait été à deux doigts de le récupérer en 2019, quand il avait quitté l'Ajax, était à nouveau sur les rangs. Mais le milieu de terrain aurait fait savoir à sa direction qu'il ne quittera pas la Catalogne cet été. C'est d'ailleurs un thème récurrent avec lui puisque depuis son arrivée, il assure sur le terrain mais est annoncé sur le départ car sa valeur est grande et permettrait de renflouer les caisses. Mais De Jong adore le Barça et la Catalogne. Il va donc encore snober le PSG pour s'inscrire dans la durée chez les Blaugranas.

