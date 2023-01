FC Barcelone - Mercato : de l’argent frais rentre après le Clasico, rebondissement pour Depay !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le sacre du FC Barcelone hier en Arabie saoudite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid fera date (3-1). Et pour cause, il s’agit du premier titre glané par Xavi sur le banc blaugrana.

« Cela nous donne la tranquillité d’esprit et la confiance, a savouré le coach du Barça après le match. Les joueurs voient ce que nous avons prévu de bien faire, en dominant et en battant Madrid avec une grande autorité. Je suis très content pour les joueurs. Ils ont reçu beaucoup de critiques et la plupart d’entre elles sont injustes. »