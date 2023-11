FC Barcelone - Mercato : Deco accélère pour Félix et a bouclé une recrue en catimini

Difficile, quand on est le FC Barcelone, de vouloir opérer un bon coup en toute discrétion. Voilà pourquoi les médias espagnols ont déjà fait écho d'une possible signature au mois de décembre 2024 d'un jeune malien prometteur. Son nom ? Ibrahim Diarra. Son poste ? Ailier, susceptible de repiquer au centre. Ce joueur, qui provient de l'Africa Foot Academy, brille actuellement avec l'équipe du Mali lors de la Coupe du monde U17.

Le quotidien Sport précise que le joueur, âgé aujourd'hui de 16 ans, ne pourra évoluer avec le Barça qu'une fois sa majorité obtenue, comme le stipule le règlement. Il faudra donc attendre le mois de décembre 2024. Ce qui ne l'a pas empêché de passer une semaine complète avec l'équipe de jeunes du FC Barcelone, donnant aux dirigeants et entraîneurs une très bonne impression. Par ailleurs, Ekrem Konur fait savoir que le club catalan s’entretiendra prochainement avec l'Atlético Madrid pour rendre permanent le transfert de Joao Felix. L'attaquant portugais de 24 ans souhaite poursuivre sa carrière à Barcelone.

Barcelona will hold talks with Atletico Madrid to make the transfer of Joao Felix permanent. The 24-year-old Portuguese striker is keen to continue his career at Barcelona.



