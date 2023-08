FC Barcelone - Mercato : Deco a tranché, l'avenir d'Abde est scellé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'avenir d'Ez Abde (21 ans) au FC Barcelone restait jusqu'ici incertain. Au sortir d'une saison satisfaisante à Osasuna, en prêt, le joueur, devenu champion d'Afrique U23 avec le Maroc, avait rendez-vous avec la direction du club blaugrana ce mercredi, ou plutôt ses représentants.

Il va rester au Barça

Et selon Relevo, le Barça a décidé de conserver son ailier malgré les sollicitations. "Le club lui fait confiance, à 100%", indique le média. Capitaine lors de la CAN U23, Abde avait inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives dans la compétition, en juin dernier.

Abde se queda en el Barça.



Tras la reunión de esta mañana, la decisión está tomada.



Xavi y el club quieren a Abde en la plantilla. Confianza plena en él.



100%. ⬇️🇲🇦 https://t.co/uExoytoPHw — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 23, 2023

