FC Barcelone - Mercato : Deco accélère pour une révélation de Liga

Passé sans briller par Troyes, Savinho est dans les petits papiers du FC Barcelone depuis quelques semaines. L'ailier brésilien, qui appartient au City Group avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2027, réalise un excellent début de saison avec Girone, surprise de la Liga.

Contacts établis avec Savinho

Selon Sport, la piste prend de plus en plus d'ampleur. Deco est fan du Brésilien, international Espoirs, et le contact a été établi avec ses agents pour une arrivée au Barça cet été. Reste à savoir si Manchester City sera vendeur ou non...

