FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un buteur low cost bien connu du PSG !

Les finances ne sont pas au top au FC Barcelone et cela contraint le club blaugrana à tenter des coups à bons coûts sur le marché des transferts. Deco, le directeur sportif du Barça, en aurait repéré un en Allemagne, plus précisément du côté du Bayern Munich.

Selon Ekrem Konur, il ciblerait Eric Choupo-Moting, l'attaquant du Bayern Munich. L'ancien parisien est en fin de contrat en Bavière. Le Barça voudrait le signer libre et il aurait de la concurrence, le Camerounais étant également suivi en Serie A, en Angleterre et en Arabie saoudite. A suivre...

Barcelona want to sign Maxim Choupo-Moting for free in the summer transfer window.



Clubs from the Saudi Pro League, Premier League and Serie A leagues are monitoring the situation of the 34-year-old Cameroonian striker.