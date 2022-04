FC Barcelone - Mercato : Dembélé fait un pas vers une prolongation, réunion décisive avec Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Si les résultats sportifs sont plutôt décevants au FC Barcelone actuellement, avec ces trois défaites d'affilée à domicile toutes compétitions confondues, sur le front des transferts, cela se passe plutôt bien. Comme annoncé, l'agent d'Ousmane Dembélé était en Catalogne hier, à la demande du joueur, pour relancer les négociations autour d'une prolongation. Et d'après Sport, ça se serait bien passé. L'ailier aurait fait savoir, via Moussa Sissoko, qu'il était désormais prêt à envisager une baisse de son salaire pour rester au FCB. Les positions des deux parties seraient encore éloignées (le club proposerait 8 M€ annuels, le joueur voudrait 20 M€ selon El Chiringuito...) mais la direction barcelonaise aurait bon espoir de parvenir à un accord.

En parallèle, le directeur du football du FCB, Mateu Alemany, a déjeuné mercredi avec Pini Zahavi, agent chargé du départ de Robert Lewandowski du Bayern Munich. Le même qui s'était occupé de l'arrivée de Neymar à Paris en 2017... Là aussi, les choses seraient allées dans le sens voulu par le Barça. Une proposition de contrat de deux ans plus un en option a été faite au Polonais et il a été convenu qu'une indemnité de 30-35 M€ serait offerte au Bayern pour son joueur. Lewandowski serait d'accord mais il reste le plus dur : convaincre le champion d'Allemagne de lâcher sa vedette...

🚨ÚLTIMA HORA🚨



💥Mateu Alemany ha cenado este miércoles con Pini Zahavi en Barcelona, según informa Gerard Romero en 'Jijantes'



💰El Barça le ha ofrecido un contrato de dos temporadas más una opcional y entre 30 y 35 millones de traspaso para el Bayernhttps://t.co/Rp7rtfzTvr — Diario SPORT (@sport) April 27, 2022

Pour résumer Les dirigeants du FC Barcelone ont eu des réunions très constructives hier pour deux joueurs majeurs, Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski. Le premier serait désormais prêt à baisser son salaire pour prolonger alors que le second est proche d'un accord contractuel avec les Blaugrana.

Raphaël Nouet

Rédacteur