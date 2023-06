FC Barcelone, PSG - Mercato : Dembélé fait une double annonce retentissante sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Tout proche de quitter le FC Barcelone à l'hiver 2022 et l'été dernier, Ousmane Dembélé a finalement prolongé son contrat avec le club blaugrana de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024. Mais alors que l'ailier droit français arrive de nouveau à un an du terme de son contrat et dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros cet été, la question de son avenir revient sur la table.

"Le Barça veut me renouveler jusqu'en juin 2027"

Mais comme l'a annoncé l'ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund dans un entretien accordé à Marca, les dirigeants barcelonais veulent prolonger le contrat du champion du monde 2018 de trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2027. "Le Barça veut me renouveler jusqu'en juin 2027, mon agent s’en occupe. Je suis heureux ici", a déclaré Ousmane Dembélé avant d'être interrogé sur la rumeur PSG. "Je ne sais pas pourquoi on a tant parlé du PSG, mais croyez-moi, il n’y avait et il n’y a rien avec le PSG."

Fabien Chorlet

Rédacteur