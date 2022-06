FC Barcelone, PSG – Mercato : Retournement de situation pour Dembélé !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

L’avenir d’Ousmane Dembélé semble s’écrire loin de la Catalogne. En fin de contrat avec le Barça à la fin du mois de juin, l’ailier n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club espagnol pour une prolongation de contrat, malgré de longues négociations. Alors que le PSG est intéressé par une arrivée de l'attaquant du FC Barcelone, ce dossier traîne depuis de longues semaines. Promis au club de la capitale, un retournement de situation voit le jour pour l'avenir de Dembélé !

Selon le média anglais “TalkSport“, c’est Chelsea qui pourrait faire venir Ousmane Dembélé. Le club londonien serait même désormais le favori dans ce dossier, bien aidé par l'allemand Thomas Tuchel, qui a connu l’attaquant au Borussia Dortmund. Ousmane Dembélé pourrait donc être le premier renfort du nouveau propriétaire des Blues.

Le PSG perdrait donc une nouvelle piste pour renforcer son attaque après le départ de Di Maria.

