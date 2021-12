FC Barcelone - Mercato : Dembélé partant, un cador du Ballon d’Or drague Xavi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Alors qu'Ousmane Dembélé, qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec le FC Barcelone pour une prolongation de contrat, se rapproche d'un départ du club blaugrana, la star de Liverpool, Mohamed Salah, qui a terminé à la 7e place du classement du Ballon d'Or 2021, n'a pas fermé la porte à une arrivée au Barça.

"J'ai lu ce qui a été dit sur l'intérêt de Xavi à me signer. C'est quelque chose qui me rend heureux qu'une équipe comme Barcelone s'intéresse à moi, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Pour l'instant, je préfère rester en Premier League, car c'est le championnat le plus fort du monde", a confié l'attaquant égyptien dans une interview accordée à MBC.

