FC Barcelone - Mercato : Dembélé, son attitude, son présent, un ancien président du Barça intervient

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Il a été président du FC Barcelone il y a déjà bien longtemps. De 2000 à 2003 ce qui, nécessairement, lui donne le droit à la parole, qu'il prend de temps à autre pour donner son point de vue sur l'actualité du club catalan. Lui, c'est Joan Gaspart qui, dans les colonnes de Sport, le quotidien espagnol, a commenté le dossier Ousmane Dembélé.

Et notamment le fait de savoir si, oui ou non, Xavi, l'entraîneur doit faire évoluer le Français, qui a refusé de prolonger et qui partira donc libre au mois de juin. Extrait : "Dembélé est un professionnel qui a mis de côté ce que je ne mettrai jamais de côté, à savoir ma passion pour le Barça, et les déclarations faites par lui et son agent ne m'ont pas plu, ni aux supporters, mais s'il est là, qu'il joue. »

"Dans la vie, on ne peut pas être cocufié et battu et je pense que si le Barça paie Dembélé jusqu'au dernier jour et l'a dans les tribunes, c'est être cocufié et battu. Si Xavi veut qu'il joue, c'est parce qu'il sait ce qu'il peut donner. Je suis sûr que s'il joue, il ne se promènera pas sur le terrain."