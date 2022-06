FC Barcelone, PSG - Mercato : le nouvel appel du pied de Dembélé pour rester au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Interpelé par un fan qui lui pose des questions sur son avenir, l’ailier répond sans détour :

« Fan – Tu restes à Barcelone ?

Dembélé – Ouais ouais

Fan – Chelsea, j’ai entendu.

(Dembélé fait non de la tête)

Fan – Tuchel, tu n’aimes pas ?

Dembélé – Je suis bien à Barcelone »

Les négociations pour la prolongation de Dembélé durent depuis plus d’un an maintenant et les exigences salariales du français et son agent avaient poussé le Barça à bout plusieurs fois. Alors que les Blaugranas avaient abandonné le dossier voilà que le français relance la machine.

Le FC Barcelone a fermé la porte mais si le français, libre le 30 juin, est bien déterminé à baisser son salaire il pourrait peut-être prolonger son séjour en Catalogne.

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele 🇫🇷 pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

Pour résumer Le compte Actualité Barça, bien connu des socios blaugranas français relaie régulièrement des informations fiables et des vidéos explicatives sur la situation du FC Barcelone. Cette fois, c’est grâce à un de leur followers qu’une vidéo a fuité mettant en scène Ousmane Dembélé qui répond sans détour aux questions sur son avenir.

Yann Noailles

Rédacteur