FC Barcelone – Mercato : dénouement imminent pour la prolongation d’une pépite !

Le FC Barcelone dessine son effectif pour les prochaines saisons à venir. Alors que le mercato a ouvert ses portes, le club catalan a ciblé plusieurs joueurs à recruter pour renforcer l’équipe de Xavi afin d’être le plus compétitif possible dès la saison prochaine. Le buteur polonais Robert Lewandowski est le rêve ultime des dirigeants. Cependant, ces derniers doivent aussi conserver les jeunes pépites du club. Le dénouement est proche pour la prolongation d’un joueur important aux yeux de Xavi !

Selon la presse espagnole, Le FC Barcelone prévoit d'achever le renouvellement du contrat de Gavi et d'annoncer l'accord de principe dans les prochaines heures. Après plusieurs mois de négociations, le milieu de terrain espagnol devrait prolonger avec son club formateur pour les cinq prochaines saisons.

Barcelona are finally more than close to reaching full agreement with Gavi on new contract. Positive meeting with his agent Iván de la Peña today, after a really long saga. 🔵🔴 #FCB



Barça have improved their proposal on the salary for five year deal. €1B release clause.