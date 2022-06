FC Barcelone - Mercato : Depay pas décidé à partir ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le joueur néerlandais ne semble pas pressé de quitter Barcelone ! A l'instar de Frenkie De Jong, Memphis Depay est invité au départ par les dirigeants du Barça, qui auraient bien besoin de l'argent de leurs transferts pour commencer à recruter. En plus, les deux partenaires chez les Oranje n'entrent pas vraiment dans les plans de Xavi. Mais qu'importe... L'ancien Lyonnais a publié un message assez sibyllin sur Twitter pour exprimer son point de vue sur son avenir.

«Je vois comment certaines tactiques ont été jouées autour de moi en tant que joueur de football. Tout va bien, Dieu aime ça chez moi... C'est pourquoi je suis favorisé. Toute ma vie, je n'étais pas assez bon, je ne m'appliquais pas aux looks standards et je n'avais pas le bon comportement. C'est ce qui arrive quand tu vis librement. » Persuadé d'être fait pour le très haut niveau malgré son échec à Manchester United, Depay avait réalisé une très bonne entame d'aventure à Barcelone à l'automne dernier. Mais une blessure l'a coupé dans son élan et il a manqué le train de la révolution conduit par Xavi. Y trouvera-t-il finalement sa place ? Il semble en tout cas décidé à tout faire pour...

I see how certain tactics been played around me as a football player.

It’s all good, God like this about me.. that’s why im favored.

My whole life i wasn’t good enough, didn’t apply to the standard looks and didn’t have the right behavior

That’s what happens when you live freely