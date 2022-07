FC Barcelone - Mercato : Depay rejoint De Jong dans son bras de fer avec Laporta !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

🚨 L'inscription de Raphinha et Robert Lewandowski en Liga n'est pas garantie au FC Barcelone. Si Frenkie de Jong refuse de quitter le club ou d'accepter une réduction de salaire, le Barça aura un énorme problème à gérer. ( @Alfremartinezz ) pic.twitter.com/crqfo7xDNt

Selon Sport, Memphis Depay est dans le même cas de figure. Comme De Jong, l'attaquant batave ne souhaite pas faire ses valises pour aider la direction et en aurait avisé ses partenaires dans le vestiaire, lui qui a fait de gros sacrifices à son départ de l'OL pour rejoindre les Blaugranas. « Même si six attaquants viennent, je reste », aurait-il notamment déclaré, sûr de sa réussite dans le projet porté par Xavi.

Si le FC Barcelone entend poursuivre son recrutement XXL avec la venue d'encore un ou deux joueurs, Joan Laporta sait qu'il aura besoin de quelques ventes pour rentrer dans les règlements de Liga et inscrire de nouveaux joueurs au sein de l'effectif. Problème : la vente de Frenkie De Jong, l'un des gros salaires de l'effectif, n'est pas simple car l'ancien de l'Ajax n'est pas disposé à partir à tout prix.

Depay veut rester au Barça

Comme son compatriote Frenkie De Jong, Memphis Depay n'a pas l'intention de faire ses valises au FC Barcelone... Et qu'importe si cela déplait à son président Joan Laporta ! L'ancien Lyonnais estime avoir fait les efforts il y a un an et pouvoir jouer sa carte cette saison.