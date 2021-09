FC Barcelone - Mercato : Depay suit le même plan qu'à l'OL

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Memphis Depay est l'une des rares satisfactions du début de saison du FC Barcelone. Et encore, depuis quelques matches, le Néerlandais est moins bien, ce qui impacte tout le secteur offensif de son équipe. La réussite de l'ancien Lyonnais conforte Ronald Koeman dans son choix de le recruter, choix qu'il avait émis dès son arrivée il y a un an. Mais, faute d'argent, le Barça avait dû attendre cet été et la fin de son contrat à l'OL pour le faire venir.

Si Depay a pu rejoindre la Catalogne gratuitement, c'est parce qu'il a refusé de prolonger à l'OL. Très attaché à sa relative liberté contractuelle, l'ancien joueur du PSV Eindhoven a refusé l'ajout d'une clause dans son bail avec le FCB. Selon El Mundo Deportivo, les dirigeants blaugrana voulaient ajouter une année supplémentaire à ses deux saisons de contrat, option qu'ils auraient pu lever unilatéralement. Mais Depay a refusé. Il est donc bien lié au Barça jusqu'en 2023.

