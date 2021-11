FC Barcelone – Mercato : deux gros coups visés pour remplacer Sergio Agüero

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Victime d'une arythmie cardiaque, Sergio Agüero va être sur le flanc pour les trois prochains mois au moins au FC Barcelone. Une situation qui pousse les dirigeants à s'activer afin de lui trouver un remplaçant dès le début du Mercato de janvier.

Si la crise financière freine Joan Laporta dans ses investissements, le président du Barça demeure ambitieux selon AS. En effet, le dirigeant catalan se serait même carrément mis en tête de récupérer un crack... Et pas forcément un pur attaquant de pointe faute d'opportunités de marché.

Passé par la Masia durant ses jeunes années, Dani Olmo (RB Leipzig) est la priorité sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Si le Barça ne parvient pas à faire signer l'Espagnol, Raheem Sterling (Manchester City) s'affiche en plan B.

La short-list hivernale du Barça

