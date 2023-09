FC Barcelone - Mercato : deux grosses recrues manquent encore à Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cet été, cinq joueurs et pas des moindres sont venus renforcer l'effectif de l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi. Il s'agit d'Ilkay Gündogan, Íñigo Martínez, Oriol Romeu, João Cancelo et João Felix.

L'effectif du Barça trop limité ?

Mais comme l'explique le quotidien espagnol AS, l'effectif de Xavi manque de profondeur, surtout au poste de numéro 6 et d'avant-centre. Et pour cause, Oriol Romeu et Robert Lewandowski sont respectivement les seuls numéro 6 et numéro 9 de métier du groupe blaugrana. En cas de blessure de l'un des deux ou des deux, cela deviendrait problématique pour le coach du Barça.

Selon Mundo Deportivo, Deco (directeur sportif) se penche déjà sur plusieurs pistes. Les noms de Martin Zubimendi (Real Sociedad), Joao Palhinha (Fulham), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Guido Rodriguez (Bétis) ou encore Jorginho (Arsenal) sont cités avec plus ou moins de crédibilité étant donné le caractère très onéreux de certaines pistes...

El Barça ‘cojea’ en el pivote y el delantero centro https://t.co/o1PKgPDZKK a través de @diarioas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) September 4, 2023

