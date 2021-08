FC Barcelone - Mercato : deux signatures officialisées aujourd'hui ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone traverse une crise économique sans précédent et la priorité absolue de Joan Laporta est de réduire une dette qui s'élève à plus d'un 1,3 milliard d'euros. D'où la nécessité d'alléger la masse salariale et de baisser le salaire des cadres du vestiaire blaugrana dont les quatre capitaines.

Après Gérard Piqué et Jordi Alba, c'est Sergio Busquets et Sergi Roberto qui devraient prolonger leur contrat avec le Barça tout en réduisant leur salaire. Les deux hommes devraient désormais être liés avec les Culers jusqu'en juin 2024. L'officialisation de ces deux prolongations devrait intervenir ce mardi, selon les informations de la radio catalane RAC1.

