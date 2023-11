FC Barcelone - Mercato : finalement un cadeau de Noël pour Xavi ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Décidément, difficile d'y voir clair avec le recrutement du FC Barcelone ! Un coup, les médias catalans assurent que les Blaugranas n'auront aucune marge de manoeuvre cet hiver en raison de leurs finances dans le rouge ; un autre, il devient possible de faire venir ou plusieurs joueurs. La certitude, c'est que la grave blessure de Gavi, qui laissera le milieu offensif à l'infirmerie jusqu'à la fin de la saison, a dégagé de la place dans la masse salariale du club aux yeux de la DNCG espagnole.

Willian (Palmeiras) et Zubimendi (Real Sociedad) ciblés

La priorité est de faire venir Vitor Roque six mois plus tôt et c'est en bonne voie. L'Athlético Paranaense, pressé par son jeune joueur, serait sur le point d'accepter. Mais Sport annonce que les dirigeants barcelonais réfléchissent à la possibilité de recruter le milieu défensif tant attendu par Xavi. Ce dernier se plaint de ne pas avoir de joueur à la hauteur de Sergio Busquets, parti cet été. La pépite brésilienne Estevao Willian (17 ans, Palmeiras) et Martin Zubimendi (24 ans, Real Sociedad), une cible de longue date, sont dans le viseur. Mais dans chaque cas, il faudrait une indemnité supérieure à 50 M€. Et leurs clubs ne devraient pas accepter un prêt avec option d'achat...

Le FC Barcelone avance ses pions pour le mercato d'hiver. Vitor Roque arrivera d'ici quelques semaines.

Réflexion relative à l'arrivée d'un milieu de terrain.

Dossier Estevao Willian et Martin Zubimendi.



