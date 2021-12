FC Barcelone - Mercato : friture sur la ligne entre Dembélé et son agent concernant son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Au regard de ce qui se dit dans la presse, on peut penser qu'Ousmane Dembélé n'en a absolument rien à faire du FC Barcelone. Non content d'arriver en retard à un entraînement ou au restaurant pour fêter le trophée Kopa de Pedri, le Français se fait désirer pour prolonger un contrat qui arrive à son terme en juin. D'un côté, il doit vouloir rester, de l'autre, il ne serait pas insensible à la possibilité de toucher une grosse prime en signant avec Newcastle. Pourquoi une telle dichotomie ? El Mundo Deportivo a trouvé la raison !

Tout simplement, Dembélé et son agent, Moussa Sissoko, n'ont pas du tout le même but. Ce dernier veut envoyer son poulain dans un autre grand club afin de toucher une belle prime mais également en espérant le voir devenir la tête de proue d'un nouveau projet. Le joueur, lui, veut rester à Barcelone, où il se sent bien et où il voudrait remercier le FCB de la confiance qu'il lui a accordée. Sauf que Dembélé ne se fait pas suffisamment entendre (ou respecter) par son représentant. Qui multiplie donc les contacts un peu partout…

