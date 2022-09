FC Barcelone - Mercato : Gerard Piqué condamné et poussé vers la sortie dès janvier ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Séparé de Shakira de quelques mois et au cœur d'un divorce compliqué qui risque de le priver de la présence de ses enfants à Barcelone, Gerard Piqué traverse également une très sale période chez les Blaugranas où il doit désormais se contenter des miettes de temps de jeu derrière Ronald Araujo, Jules Koundé, Eric Garcia et Andreas Christensen.

Piqué poussé à l'exil US par les jeunes ?

D'après SPORT, la situation de l'emblématique défenseur du Barça n'est pas prête de s'améliorer. Si son entraîneur et ancien partenaire Xavi l'apprécie, le technicien n'en reste pas moins pragmatique et voit très bien que les jeunes sont plus performants que Piqué.

Victime d'un déclassement sportif alors qu'il a encore deux ans de contrat (2024), le défenseur de 35 ans s'entêtera-t-il à Barcelone pour encore un an et demi ou choisira-t-il de s'envoler vers une Ligue plus exotique (l'Inter Miami en MLS?) afin de se rapprocher de ses enfants Milan et Sasha ? Ce sera sans doute une question à se poser dès janvier alors que Piqué demeure l'un des gros salaires de l'effectif des Blaugranas...