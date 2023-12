FC Barcelone - Mercato : grande nouvelle pour Cancelo ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les deux priorités de l'été prochain au FC Barcelone sont déjà connues, et déjà au Barça : il s'agit des Portugais Joao Felix et Joao Cancelo. Le premier est prêté par l'Atlético Madrid et le second par Manchester City.

City pourrait le céder dès cet hiver

Le souci, c'est que Joan Laporta n'a pas forcément les moyens de lever les options d'achat, qu'il aimerait revoir à la baisse. Mais le dossier Cancelo pourrait être facilité. En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo, des sources anglaises croient savoir que City est obligé de vendre des joueurs lors du mercato hivernal en raison de problèmes avec le Fair play financier. A suivre, donc...

