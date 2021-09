FC Barcelone - Mercato : Griezmann à l'Atlético, De Jong arrive (officiel)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Pour une fois, le décalage horaire avec l'Angleterre a du bon ! En effet, à minuit en France (et en Espagne), le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid n'avait toujours pas été acté. Et pour cause, il dépendait du transfert de Saul Niguez à Chelsea. Mais à Londres, il n'était toujours pas minuit et les Blues viennent d'annoncer il y a quelques minutes qu'ils avaient recruté le milieu de terrain espagnol.

Grâce à ce départ, l'Atlético a donc pu officialiser le retour de Griezmann, sous forme de prêt avec option d'achat à 40 M€, soit le tiers du montant auquel il avait été vendu il y a deux ans… Le FC Barcelone, lui, recrute pour compenser l'attaquant néerlandais Luuk De Jong en provenance du FC Séville, donnant une teinte encore plus Oranje à l'effectif de Ronald Koeman…

