FC Barcelone - Mercato : Griezmann, grand perdant du départ avorté de Messi ?

Lionel Messi va rester au FC Barcelone. Cependant, tout n’est pas encore tout à fait clair dans son esprit. Ce dimanche, Onda Cero fait par exemple savoir que l’attaquant argentin aurait été surpris et déçu de voir l’absence de soutien de ses coéquipiers dans le vestiaire à l’annonce de ses envies son départ.

Aussi, on apprend que les départs conjugués de Luis Suarez et Arturo Vidal vont le laisser isolé en interne, les deux étant proches de « La Pulga. » Concernant Antoine Griezmann, la situation n’est pas la même. Le champion du monde 2018 n’a pas créé d’affinités sérieuses avec Messi et pourrait même le voir rester d’un mauvais œil.

Messi isolé dans le vestiaire du FC Barcelone ?

Le Daily Mail assure que le retour de Messi ne garantit en rien une place de Griezmann dans le onze titulaire de Koeman, qui lui préfèrerait Memphis Depay. Plusieurs clubs de Premier League - dont l’identité n’a pas filtré - resteraient attentifs à l’évolution de la situation de l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid.