FC Barcelone - Mercato : Griezmann, les coups de fils qui disent tout de son désamour du Barça

Griezmann voulait rentrer à Madrid depuis un moment. Selon les informations du journaliste de RMC Sport, Frédéric Hermel, Griezmann aurait préparé son retour en coulisses. Aujourd’hui transféré officiellement dans son ancien club sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, l’attaquant français aurait demandé à ses anciens coéquipiers d’intervenir.

"Cela fait plusieurs mois qu’il appelle Koke toutes les semaines", a révélé Frédéric Hermel dans l’émission After Foot, ce mardi soir. Griezmann aurait notamment demandé au capitaine des Colchoneros de dire à Cholo (ndlr : surnom de Diego Simeone, entraineur de l’Atlético) de le faire revenir. Le mal-être de Griezmann à Barcelone semblait donc bel et bien réel, et le départ de Lionel Messi n’a pas participé au fait qu’il reste.

🗣💬 "Dis à Cholo Simeone de me faire revenir"



🇪🇸 @fredhermel raconte que Griezmann appelle Koke au téléphone toutes les semaines depuis des mois pour lui demander de l'aider à revenir à l'Atlético pic.twitter.com/Qwjzu57AHh — After Foot RMC (@AfterRMC) August 31, 2021