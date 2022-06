FC Barcelone - Mercato : Griezmann ne rejoindra pas Bielsa

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Plus les saisons passent et plus la situation devient compliquée pour Antoine Griezmann. Depuis 2018, le chouchou de Didier Deschamps n’a jamais retrouvé le niveau qu’il affichait en Équipe de France et en club. Après un vaste flop au FC Barcelone, le retour à l’Atletico ne s’est pas vraiment mieux passé sur le plan individuel pour Grizou.

Pour autant, Antoine Griezmann devrait continuer avec les Colchoneros la saison prochaine. S’il n’est pas toujours rentré dans les plans de Diego Simeone cette saison, l’attaquant entend bien se donner une seconde chance malgré qu’il était la priorité d’un certain Marcelo Bielsa. Pressenti pour prendre les rennes de Bilbao, El loco veut bâtir autour de Griezmann mais selon AS, le joueur a décliné.

Griezmann a éclos à la Real Sociedad, le rival historique de Bilbao dabs le derby basque. Une question d’amour du maillot pour Griezmann, ou un éternel espoir de relancer sa carrière au très haut niveau avec l’Atletico ?

