FC Barcelone - Mercato : Griezmann oblige Laporta à chouchouter un joueur

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Pour s'éviter une énième catastrophe industrielle, le FC Barcelone est visiblement prêt à beaucoup. Lui qui a laissé partir Lionel Messi au PSG, qui a déboursé une fortune pour recruter Antoine Griezmann à l'Atlético, qui lui a versé un salaire très élevé pour finalement le renvoyer en prêt chez les Colchoneros fait son possible pour qu'Ousmane Dembélé ne parte pas gratuitement en juin.

Et cela passe, selon Sport, par un traitement de faveur. En effet, l'ailier, qui se remet d'une opération d'une dislocation du tendon distal du biceps fémoral de son genou droit, se sentirait seul au sein du vestiaire depuis le départ de son grand ami Griezmann. Les dirigeants catalans essayent de le chouchouter au maximum afin de l'inciter à prolonger. Et s'éviter, donc, un départ libre en juin alors qu'il a coûté 105 M€ plus des bonus il y a quatre ans…

