FC Barcelone - Mercato : Griezmann ou son chouchou, Messi va devoir choisir qui sacrifier

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Fort du titre de champion d'Espagne, Diego Simeone s'est réuni avec les dirigeants de l'Atlético Madrid pour évoquer l'avenir. Une prolongation de deux ans est dans les tuyaux pour l'entraîneur argentin, présent chez les Colchoneros depuis près d'une décennie (il est arrivé en décembre 2011) et qui a tout gagné avec eux ou presque - deux Liga, une Coupe du Roi, deux Europa League, deux Supercoupes d'Europe… Simeone a fait connaître ses exigences en matière de recrutement, insistant notamment sur l'arrivée d'un nouvel attaquant d'envergure.

L'intérêt pour un retour d'Antoine Griezmann a filtré depuis un certain déjà. Parti en 2019 à Barcelone, le Français y a connu une première saison très difficile. Ça a été mieux en 2020/21 mais soit il joue seul en pointe, à un poste qui ne lui convient pas, soit il évolue un cran plus bas et se marche sur les pieds avec Messi.

L'autre idée de Simeone serait Lautaro Martinez. Le chouchou de Messi avait failli signer avec le Barça l'été dernier mais, faute de fonds suffisants, il était resté à l'Inter Milan, où il a décroché le titre de champion d'Italie. Une prolongation de deux ans chez les Nerazzurri est dans les tuyaux mais le nouveau projet du propriétaire chinois, qui prévoit de nombreux départs importants, l'a refroidi. A 23 ans, il aimerait bien goûter à la Liga. Mais où ? L'avis de Lionel Messi comptera énormément, autant que les finances du Barça. Car le géant catalan est à la recherche d'un pur buteur et si Messi décide que le mieux serait de recruter Lautaro, Joan Laporta fera tout pour le satisfaire…

