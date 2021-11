FC Barcelone - Mercato : Guardiola monte au créneau pour l'avenir de Sterling

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Présent le week-end dernier en conférence de presse avant la réception d'Everton, pour le compte de la 12e journée de Premier League, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a été interrogé sur l'avenir de Raheem Sterling, annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Sa réponse a été très sèche.

"Ne me posez pas de questions à partir de maintenant jusqu'à ce que la fenêtre de transfert soit ouverte parce que je ne vais pas y répondre. (…) Ma concentration et celle de Raheem sont sur les matchs, je ne vais pas répondre aux questions sur ce qui va se passer dans le futur parce que je ne sais pas ce qui va se passer."

Pep Guardiola was very blunt in his response to Raheem Sterling's future at Manchester City 🧐 pic.twitter.com/NHuPNyCBHA