FC Barcelone - Mercato : Guardiola valide et émet une seule condition à la signature de Torres

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

La priorité de Xavi au FC Barcelone se nomme Ferran Torres (21 ans). Si l’attaquant espagnol serait déjà d’accord pour signer cet hiver, le club catalan et Manchester City ne se sont pas encore entendus.

Et pour cause : le joueur de 21 ans est estimé à 50 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2025 ! Conscient de la valeur marchande de son crack, qui affiche notamment des meilleures statistiques que Kylian Mbappé en sélection, Josep Guardiola ne le conservera pas pour autant à tout prix.

Selon Mundo Deportivo, la seule condition qu’il aurait imposée à ses dirigeants est de voir City et le Barça tomber d’accord sur le plan économique. Autrement dit, le coach espagnol des Citizens connaît la forte concurrence au sein de son attaque et ne s’opposera pas au départ de Torres sur la seule considération sportive. Présent à Manchester, Mateu Alemany négocie actuellement le tarif en question.

Revista de prensa del 27 de noviembre https://t.co/oLIbRiY28Z — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 27, 2021