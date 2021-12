FC Barcelone - Mercato : Guardiola vend la mèche pour l'arrivée de Ferran Torres

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Cela maintenant plusieurs semaines que des rumeurs circulent autour d’une éventuelle arrivée de Ferran Torres au FC Barcelone. Alors que les deux clubs sont en discussions et tentent de trouver un terrain d’entente sur le montant du transfert, un homme a presque coupé la poire en deux. Présent en conférence de presse ce jeudi à trois jours du choc face à Leicester, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a quasiment vendu la mèche.

« Ce n'est pas fait officiellement. Je sais qu'ils négocient, c'est proche, c'est tout. Quand le club l'annonce, c'est fait. Nous ne sommes pas un club comme les autres clubs, où quand les joueurs veulent partir, mais que le propriétaire dit : " Reste ". S'ils veulent partir parce qu'ils sentent qu'ils seront plus heureux ailleurs, ils doivent y aller. Je suis heureux pour lui. Si Barcelone et le Real Madrid veulent un joueur, c'est difficile de dire non. Il vient d'Espagne, Barcelone le veut, il a dit qu'il voulait partir, je lui ai dit de partir. J’ai appelé Txiki, son agent, pour conclure un accord. J'ai entendu dire que l'accord était conclu », a lâché Pep Guardiola. Désormais, il semblerait qu’il n’y ait plus de doute possible.