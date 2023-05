FC Barcelone - Mercato : Gündogan placé en salle d'attente par Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce samedi, El Mundo Deportivo consacre sa Une à Ilkay Gündogan. Le milieu de terrain allemand de 32 ans a repoussé les offres de prolongation de Manchester City, où il sera en fin de contrat en juin. Les leaders de Premier League lui proposaient un nouveau bail d'un an, renouvelable chaque été, comme le font beaucoup de grands clubs avec les trentenaires. Mais pas le FC Barcelone, qui propose trois ans à l'ancien du Borussia Dortmund. Celui-ci a accepté cette offre, même si le salaire est moindre qu'en Angleterre. Alors, Gündogan blaugrana en 2023-24 ? Ce n'est pas encore fait et c'est à cause de Lionel Messi !