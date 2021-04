FC Barcelone – Mercato : Haaland n'est pas la seule piste, huit autres solutions envisagées !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce n'est pas un secret : Joan Laporta veut tenter un gros coup au FC Barcelone l'été prochain et Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans) est sa grosse priorité. Mais la lutte pour le talent norvégien est âpre et le nouveau président du Barça ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En effet, comme l'explique Mundo Deportivo, les Blaugranas disposent d'une liste de neuf noms pour renforcer l'attaque et Haaland n'est que l'un d'entre eux.

Des profils très variés

Sur la liste de Laporta figureraient aussi les noms de Romelu Lukaku (Inter Milan), Lautaro Martinez (Inter Milan), Harry Kane (Tottenham), Alexander Isak (Real Sociedad), Paulo Dybala (Juventus de Turin), Darwin Nunez (Benfica), Memphis Depay (OL) et Sergio Agüero (Manchester City).

Bien évidemment toutes les pistes du Barça ne sont pas au même tarif, certains valent plus de 100 M€ et d'autres sont libres mais le club catalan aimerait venir deux de ces neuf noms : un grand nom recruté à coups de millions... Et un autre plus low cost.