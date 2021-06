FC Barcelone - Mercato : Haaland recruté grâce au PSG et Donnarumma ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

En fin de contrat à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma (22 ans) a été en contacts avec deux clubs dont les buts sont gardés par de très bons gardiens : le FC Barcelone de Marc André ter-Stegen et le PSG de Keylor Navas. Et c'est finalement dans le second nommé qu'il devrait s'engager très prochainement. Il serait alors prêté jusqu'à ce que le Costaricain de 34 ans ne raccroche les gants.

Laporta rêve d'Haaland

En France, on se félicite de ce gros coup de Leonardo, qui rêvait d'attirer l'international italien depuis plusieurs saisons, ainsi que du nouveau mauvais tour joué par le PSG au FC Barcelone. En effet, les Catalans lorgnaient également Georginio Wijnaldum, sans parler de Neymar, Marquinhos, Thiago Silva et compagnie. Depuis que les deux clubs sont en guerre, Paris parvient souvent à attirer les cibles communes grâce à des moyens plus élevés.

Mais en Espagne, on n'a pas la même analyse du transfert de Donnarumma. En effet, Marc André ter Stegen n'a "que" 29 ans, donc encore plusieurs années au très haut niveau. Le FC Barcelone n'aurait en réalité jamais été intéressé par le gardien italien. L'agent de ce dernier, Mino Raiola, aurait demandé à son ami Joan Laporta de lui rendre un service en laissant filtrer un intérêt pour Donnarumma afin d'entraîner une surenchère du PSG. Et il lui renverra l'ascenseur en temps voulu. Par exemple avec Erling Haaland, que le président barcelonais rêve de recruter…