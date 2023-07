FC Barcelone - Mercato : Joao Felix rêve du Barça, le dossier Kimmich relancé !

Au terme de son prêt, à Chelsea, Joao Felix a retrouvé comme convenu la Liga et le club de l'Atlético Madrid. Qui, très clairement, ne compte pas sur lui et espère qu'une autre écurie viendra racheter con contrat.

Le PSG, comme souvent, a été évoqué, sans que cela débouche sur de véritables avancées. Voilà sans doute pourquoi le talentueux portugais a décidé de passer la vitesse supérieure et de déclarer sa flamme à un autre club : le FC Barcelone. Pour Fabrizio Romano, le joueur y est allé gaiement dans son cri du coeur.

"Barcelone a toujours été mon premier choix et j'adorerais rejoindre le Barça. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si ça arrive, c'est un rêve qui deviendra réalité." Par ailleurs, Sport Bild assure que le Bayern Munich n'est plus aussi fermé pour laisser filer Joshua Kimmih cet été. Le Barça, un temps intéressé via Xavi, pourrait-il relancer le dossier ?

