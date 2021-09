FC Barcelone – Mercato : Joan Laporta déjà d'accord avec sa recrue phare de l'été 2022 ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dani Olmo au Barça ? Selon les informations de Mundo Deportivo, l’attaquant espagnol de Leipzig en vue durant le dernier Euro et Jeux Olympiques, serait dans le viseur de Joan Laporta, président du FC Barcelone. Il aurait d’ailleurs tenté de le signer dans les dernières heures du mercato avec une offre de 58 millions d’euros plus bonus à Leipzig mais le club allemand en aurait demandé 75 et les deux clubs ne seraient pas tombé d’accord à temps. Néanmoins le FC Barcelone compterait bien revenir à la charge.

Et pour cause, le Président du FC Barcelone aurait pour objectif de rajeunir l’effectif blaugrana en s’appuyant sur des jeunes passés par la Masia à l’image de ce qu’il a pu faire sous Guardiola en rapatriant Gérard Piqué de Manchester United, et Eric Garcia cette année de Manchester City.

De son côté, Dani Olmo aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone sans même avoir regardé les conditions. Et pour cause le joueur passé par la Masia aurait pour rêve d’évoluer au Camp Nou sous les couleurs de son club de coeur rapporte le média espagnol, chose qu’aurait beaucoup apprécié Laporta. Le Président du FC Barcelone aurait pour objectif de faire venir l’Espagnol lors du prochain mercato estival même s’il ne fermerait pas la porte à sa signature dès cet hiver. Un contrat de 5 ans l’attendrait au Barça, reste désormais au club catalan de trouver un accord avec Leipzig. Affaire à suivre mais le joueur semble déterminé à porter les couleurs blaugrana au plus haut niveau.

🔥 El Barça trabajará para cerrar el fichaje de Dani Olmo en 2022, a poder ser en el próximo mercado invernal



🧐 ¿Os gustaría su llegada? 👇https://t.co/fz0RpKPCvO pic.twitter.com/KiO38TK7cw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 1, 2021